L’Executive MBA de l’EDHEC parmi les 30 meilleurs mondiaux selon le Financial Times

Un classement de référence qui a de quoi réjouir l’EDHEC Business School à Nice : c’est celui du Financial Times EMBA 2023 publié lundi, qui classe son programme Executive MBA à la 30ème position dans le monde. L’école rejoint ainsi le Top 30 des meilleures écoles de commerce mondiale et surtout affiche une remarquable progression au palmarès. Elle gagne 19 places par rapport à la précédente édition et progresse cette année sur la majorité des critères évalués par le Financial Times. (Photo DR : le campus niçois de l'EDHEC).

N°1 mondial sur la satisfaction globale des alumni

Ce résultat, note l'EDHEC, la positionne désormais parmi les leaders mondiaux du marché de la formation pour les cadres et dirigeants. Et d’éplucher sa position suivant les différents critères de classement. C'est plus particulièrement sur les items en lien avec l'évolution de carrières des alumni que le programme s'illustre dans l'édition 2023. En effet, trois ans après la fin de leur formation, les anciens diplômés enregistrent en moyenne une hausse de salaire de 77% par rapport au niveau pré-EMBA (+9 points cette année).

“Avec une note de 9,86 sur une échelle de 10 points, l'EDHEC EMBA obtient la meilleure note de satisfaction globale attribuée par les diplômés au niveau mondial”, souligne l’école. “Le niveau exceptionnel de ce taux de satisfaction est une reconnaissance de la valeur ajoutée de l'expérience proposée aux participants, dans une démarche de transformation à la fois personnelle et professionnelle. Il reflète la pertinence des sujets traités au sein du programme, particulièrement en phase avec les attentes des alumni et les besoins des entreprises”.

Sur le critère ESG and net zero teaching, un critère qui devient de plus en plus important, l’'EDHEC EMBA se positionne aussi particulièrement bien avec un 5e rang mondial. Un résultat qui reflète la proportion significative de cours dédiés aux enjeux ESG, à l'image du module Business models innovation for sustainability sur l'émergence de nouveaux modèles d'affaires en entreprise.