Liaison Nice-Sophia : des bus à deux étages qui roulent à l'électrique

Une première en France. En fonction depuis la rentrée sur la liaison Nice-Sophia Antipolis, les 16 bus à double étage du réseau Zoo ! de la région Sud roulent à l'électrique. Ils ont remplacé les 16 bus au diesel. La nouvelle flotte "propre" a été inaugurée hier à l'entrepôt Kéolis d'Antibes. Ces nouveaux bus décarbonnés offrent une capacité de 73 places, sont particulièrement confortables et disposent d'une autonomie de 300 km. Zou ! compte ainsi augmenter le nombre d'usagers et atteindre les 800.000 passagers sur les lignes 630, 631 et 632 qui assurent la desserte de la technopole à partir de Nice.

Avec l’arrivée des cars à double étage 100% électriques dans les Alpes-Maritimes, la Région Sud lance d'autre part une grande campagne de recrutement, menée en partenariat avec la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV Sud). Plus de 600 nouveaux postes seront à pourvoir.