Liaison Paris-Nice : une rencontre avec la présidente d’Air France-KLM

Quelle sera la nouvelle donne aérienne sur la liaison Paris-Nice ? Annoncé pour 2026, le désengagement d’Air France et son remplacement par sa filiale Transavia sur cette ligne historique, celle de la “navette”, a été très mal ressenti sur une Côte d’Azur, déjà privée de TGV. Cette “adaptation” de l’offre d’Air France sur ses liaisons domestiques passe mal chez les clients, les salariés de la base Air France de Nice et les professionnels du tourisme. On devrait en savoir un peu plus des conditions de ce changement à l’issue de la réunion le 4 avril entre Christian Estrosi, président de la Métropole, Anne-Marie Couderc, présidente du Groupe Air France-KLM, Anne Rigail, Directrice Générale d’Air France, et Franck Goldnadel, président du Directoire de l’Aéroport de Nice.

“Cette réunion est importante et attendue pour le dynamisme économique, pour les salariés, pour les grands enjeux du calendrier international de la Métropole de Nice Côte d’Azur avec les événements mondiaux attendus” a souligné le maire de Nice. “Il est évident qu’il ne pourra pas y avoir aux termes des négociations, moins de service de la part d’Air France mais mieux de service. La réorganisation doit se traduire par une évolution positive et pas une évolution négative. Ce sera le but de mon entretien. C’est aux termes de cet entretien que je ferai connaître ma position”.