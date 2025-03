Licenciée à Monaco, la Française Cassandre Beaugrand médaille d’or du triathlon

Une nouvelle médaille d’or française aujourd’hui avec Cassandre Beaugrand qui a été sacrée championne olympique du triathlon. Licenciée à l'AS Monaco triathlon depuis deux ans et passée par le cercle des nageurs à Antibes, la triathlète de 27 ans a devancé la Suissesse Julie Derron et la Britannique Beth Potter ce matin aux JO de Paris et a apporté une sixième médaille d’or à la France.