Linkeus : une nouvelle mandature pour le réseau de l’événementiel

Un nouveau président et un conseil d’administration renouvelé pour Linkeus, le réseau des professionnels de l’événementiel régional qui vient de fêter son 15ème anniversaire : c’est ce qui est ressorti de l’Assemblée Générale organisée hier, mardi 13 juin, au Château de la Napoule à Mandelieu. Fabrice Lavergne succède ainsi à Pierre-Louis Roucariès, président de Linkeus depuis 2011 et par ailleurs Directeur Général de l’Office de tourisme et des congrès de Mandelieu-La Napoule. (Photo @ Thomas Couvreur : le nouveau conseil d'administration de Linkeus et son président).

Les deux grandes missions de Linkeus

Pour mémoire, Linkeus, la marque du tourisme d'affaires de la Région Sud, est le nom qu’a pris l’an dernier Provence Côte d’Azur Events lancé en 2008. Initialement il s’agissait d’un "convention bureau" chargé de mieux commercialiser l'offre de la Région sur le marché du tourisme d'affaires, le MICE (salons, congrès, incentives et autres activités événementielles). Mais au fil du temps, il a pris de l’ampleur et au-delà de sa mission de commercialisation, prospection et promotion de l’offre événementielle il s’est chargé d’une seconde mission tout autant essentielle : l’accompagnement des professionnels et le développement d’offres de services innovants avec une branche Linkeus formation, incubation, accélération.

La feuille de route de la nouvelle mandature

Aujourd’hui ce réseau de l’événementiel régional, qui a permis de passer le cap redoutable de la crise Covid, compte plus de 240 membres dont 90% de PME représentant 1,3 milliard d’€ de CA (chiffre 2019), près de 10.000 salariés et traite plus de 300 projets chaque année. Ce sera à la nouvelle mandature de Fabrice Lavergne, qui a présenté sa nouvelle feuille de route, de continuer à le faire grandir. Elle se déclinera autour de 9 axes.

Il s’agira notamment d’accélérer la détection de projets d’événements nationaux et internationaux, d’atteindre les 300 adhérents, de favoriser l’adoption d’innovations via l’incubation de start-ups, d’inciter les professionnels à se labelliser ou encore d’accompagner le développement des PME du secteur via la promotion, la formation et l’accélération. D’une durée de 3 ans, cette nouvelle présidence s’accompagne d’un nouveau conseil d’administration élu, composé de 20 membres issus de 5 collèges, représentatifs des différents métiers du tourisme d’affaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fabrice Lavergne, Pdg depuis 2009 du groupe Pavillon

Un mot sur le nouveau président. Agé de 44 ans, marié, trois enfants, Fabrice Lavergne est Pdg depuis 2009 du groupe Pavillon (traiteur, hôtelier, restaurateur), une entreprise familiale, basée à Mouans Sartoux. Titulaire d’un master / IPAG (Institut préparatoire à l’administration et à la gestion), il a été Directeur Général d’une boutique d’épicerie fine Hédiard à Monaco (2001 - 2003) et DG du Clos des Arts, hôtel 4 étoiles à Saint-Paul-de-Vence.

Photo @ Thomas Couvreur : Fabrice Lavergne