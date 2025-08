Livre : “Comment j’ai sauvé ma boîte” de Kevin Soler

Il ne faut pas se le cacher : la vie d’entrepreneur n’est pas forcément qu’une allée de roses. Il y a parfois, et même souvent, des moments difficiles et des traversées délicates. C’est ce qu’a vécu en prononcé Kevin Soler avec la société VIP 360 d° qu’il avait montée avec son père en 2012 à Sophia et qui s’est retrouvée au bord du dépôt de bilan en 2019. “Mon père s’était chargé de l’administratif et de la comptabilité et moi du marketing et de la vente” explique-t-il. “Mon seul souci, c’était d’accroître le chiffre d’affaires et la société marchait très bien. Je suis tombé de haut en 2019, quand notre comptable m'a signalé que les dépenses de l’année en cours dépassaient largement notre capacité financière. Plongeant dans les comptes, j'ai découvert alors que des prélèvements avaient été faits pour couvrir des dépenses personnelles.”

Au sinistre familial que cela provoque, vient s’ajouter le risque d’un brutal naufrage de l’entreprise. Son livre “Comment faire pour s’en sortir quand l’entreprise va mal ?” est venu de cette mésaventure. Kevin Soler cependant est un battant. Sportif de haut niveau, il est notamment une figure du Street Workout, discipline dont il a été six fois champion du monde. Mais le coup n'en est pas moins difficile à encaisser.

“On se retrouve alors en mode survie. On est seul et il faut faire face, apprendre comment réagir. Je peux dire que j'ai dû m'engager dans un véritable doctorat de la procédure collective, avalant tous les textes de loi qui la régissent. Une aventure difficile. J’ai repris la main sur la société avec ses dettes, j’ai entrepris de pivoter. Nous étions partis sur la visite virtuelle et j’ai changé le nom pour Virteem qui représente mieux ce que je voulais faire. Puis avec la période Covid, la visio et le métavers sont arrivés. Nous nous sommes alors dirigés vers le marché des Ressources Humaines avec des solutions virtuelles de “On boarding” et de formations de collaborateurs pour les grands comptes. La société est repartie et nous sommes même entrés depuis en hypercroissance”.

Après deux années très compliquées et de multiples nuits blanches, l’écriture d’un livre est venue comme une thérapie. Elle lui a permis aussi d’apporter son expérience, de donner ses meilleurs conseils à différents moments de la vie d’une entreprise et de rappeler que le sport est une belle école de management en des temps difficiles. Comme un coach, il est venu partager son mindset et ses bons réflexes pour faire face à tous types de facteurs extérieurs et être toujours en capacité de rebondir. Une leçon de vie et d'entrepreneuriat.