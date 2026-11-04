Livres : Philippe Jaenada décroche le Goncourt, l’IA bouscule la rentrée

Couronné pour "L’Inconnue du quai de Javel", l’écrivain succède à Laurent Mauvignier au terme d’une sélection marquée par l’affaire Thélyson Orélien, qui conduit l’Académie à modifier son règlement. Le Renaudot revient à François-Henri Désérable pour "Le Palais".

La saison des prix littéraires est ouverte. Philippe Jaenada a reçu hier, mardi, le prix Goncourt 2026 pour "L’Inconnue du quai de Javel", paru chez Flammarion. Élu par six voix contre trois à Sylvain Prudhomme ("De l’autre côté du lac"), l’auteur de 62 ans, connu pour ses enquêtes sur des crimes irrésolus mêlant archives et digressions personnelles, s’intéresse cette fois à l’assassinat de Louise Cansot, jeune Bretonne de 29 ans devenue modèle à Paris, dont le corps fut découvert en septembre 1949 sur les bords de la Seine. Le même jour, le prix Renaudot a été attribué à François-Henri Désérable pour "Le Palais" (Gallimard), tandis que le Renaudot essai a récompensé ex aequo Jean-Paul Enthoven pour son "Dictionnaire amoureux du bonheur" (Plon) et Christophe Ono-dit-Biot pour "L’Odyssée de l’Odyssée" (Grasset).

Cette édition restera aussi marquée par l’irruption de l’intelligence artificielle dans le monde de l’édition. Présenté comme l’un des favoris, le roman de Thélyson Orélien, "C’était ça ou mourir", avait été retiré de la sélection du Goncourt et écarté des autres prix en raison de soupçons de recours à l’IA. L’affaire va pousser l’Académie Goncourt à réviser son règlement d’ici la fin de l’année pour exclure toute œuvre réalisée avec le concours de l’IA.