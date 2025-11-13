Le MIPIM, sommet cannois de l’immobilier, s’exporte à Riyad

Alors que le MIPIM de Cannes, lancé en 1990, fêtera sa 37ème édition du 9 au 13 mars 2026 au Palais des Festivals, bonjour à la première édition du MIPIM Middle East à Riyad. Après Hong Kong, le groupe RX, leader mondial de l’événementiel et organisateur du MIPIM a annoncé la création d’un nouveau MIPIM au Moyen Orient. Il se tiendra les 20 et 21 octobre 2026 au Ritz-Carlton à Riyad, la capitale saoudienne. Ce nouveau rendez-vous vise à réunir la communauté internationale de l’investissement immobilier et du développement urbain, positionnant le Moyen-Orient comme un nouvel épicentre des grands projets urbains et de la transformation des villes. (Photo DR : le Moyen-Orient très présent au MIPIM Cannes).

"L’une des zones de développement les plus dynamiques au monde"

“En amenant le MIPIM au Moyen-Orient, nous connectons les capitaux et les expertises internationales avec l’une des zones de développement les plus dynamiques au monde”, explique Nicolas Boffi, directeur du MIPIM. “Nous avons été particulièrement impressionnés par les opportunités offertes par nos partenaires de la région lors des dernières éditions du MIPIM, illustrées notamment à travers la “Vision 2030” de l’Arabie Saoudite qui considère l’immobilier comme un moteur national de croissance.”

Pour Vasyl Zhygalo, directeur général de RX pour le Moyen-Orient et les marchés émergents, "le lancement de MIPIM Middle East à Riyad reflète l’immense potentiel de l’Arabie Saoudite et du Golfe en matière d’investissement immobilier. Fort des événements de Cannes et de Hong Kong, MIPIM Middle East contribue à faire du MIPIM une plateforme mondiale, active toute l’année, au service des investisseurs, des décideurs politiques et des acteurs de la transformation urbaine.”

Catalyser l'afflux de capitaux étrangers

Le contexte ? La volonté des acteurs du Golfe (Arabie saoudite, Égypte, Oman, Qatar et Émirats arabes unis) de monter des projets d’envergure, a transformé la région en laboratoire mondial de la ville du futur. Longtemps financés par des capitaux locaux, ces chantiers phares s’ouvrent désormais aux investissements internationaux. L’organisation du MIPIM Middle East cherche à catalyser cet afflux de capitaux étrangers, accompagnant le développement de villes intelligentes, durables et ambitieuses. Riyad apparaît alors comme une place centrale de cette mutation, point d’entrée stratégique pour les entreprises et investisseurs français souhaitant rayonner dans la région.

Le MIPIM Middle East proposera un programme exclusif combinant conférences plénières, forums à huis clos et ateliers sectoriels : stratégies de développement durable, financement urbain, rôle du sport dans la ville, intelligence artificielle appliquée à l’immobilier… Un focus particulier sera mis sur la rencontre “business”, la connexion entre investisseurs et porteurs de solutions, et la montée en puissance des innovations urbaines.

Bonne nouvelle ou pas pour le MIPIM Cannes ?

Reste une question pour Cannes où ces dernières années, les pays du Golfe étaient devenus le moteur de son MIPIM avec d’immenses stands et de gros investissements à la clé : si la création du MIPIM Asia à Hong Kong en 2007 n'avait pas empêché le développement du salon cannois, ce nouveau MIPIM moyen-oriental pourrait-il en revanche le dévitaliser ? Ou au contraire le renforcer et assurer sa pérennité ? Début de réponse du 9 au 13 mars prochains.