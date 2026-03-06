Logement étudiant à Nice : FACE06 alerte sur un mal-logement massif

Plus d'un étudiant azuréen sur deux se trouve en situation de mal logement. La FACE06 (Fédération des Associations et Corporations Étudiantes des Alpes-Maritimes) tire la sonnette d’alarme sur la situation du logement étudiant dans le département. Selon l’enquête qu’elle publie sur les conditions de logement des étudiants d’Université Côte d’Azur, 57,8 % des répondants se trouvent aujourd’hui en situation de mal-logement. En cause, une pression immobilière particulièrement forte dans les Alpes-Maritimes, où le loyer moyen atteint 596,68 euros par mois, et même 654,67 euros dans le parc privé, vers lequel de nombreux étudiants se rabattent faute de places suffisantes en résidence universitaire. (Photo DR).

Cette charge financière pèse lourdement sur le quotidien. Après paiement du logement, plus d’un étudiant sur quatre dispose de moins de 200 euros par mois pour vivre, tandis que 38,9 % déclarent devoir travailler pour financer leur loyer. Au-delà du coût, les conditions d’habitat elles-mêmes apparaissent dégradées : 70 % des étudiants interrogés estiment ne pas bénéficier d’un sommeil de qualité dans leur logement, et 61,1 % disent ne pas pouvoir y travailler dans le calme. L’enquête met également en lumière des difficultés d’accès spécifiques pour les étudiants extra-européens, ainsi qu’un déficit d’information sur les aides disponibles : 20 % des étudiants interrogés ne perçoivent pas les APL.

Face à ce constat, la FACE06 appelle les pouvoirs publics et les collectivités à agir. L’organisation étudiante demande notamment un encadrement des loyers, une régulation plus stricte des locations saisonnières, accusées d’aggraver la tension du marché, ainsi qu’un effort sur la rénovation des logements privés et des résidences universitaires. Elle plaide aussi pour un renforcement des aides sociales, avec des chèques logement, des aides à l’installation et un accompagnement administratif renforcé, ainsi qu’une réforme du système de bourses mieux adaptée au coût de la vie dans les Alpes-Maritimes. Par cette enquête, la FACE06 veut ouvrir un dialogue avec les institutions pour tenter d’apporter des réponses durables à une crise qui fragilise une large part des étudiants du territoire.