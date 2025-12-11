Logement : un ministre en immersion à Antibes et au Cannet

Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, sera sur la Côte d’Azur demain, vendredi 12 décembre, pour prendre le pouls d’un territoire particulièrement confronté aux tensions immobilières. Une journée dense pour le ministre qui le conduira à Antibes dans la matinée puis au Cannet dans l’après-midi, auprès des élus et autour des projets urbains en cours et des réalités locales en matière de production de logements.

À Antibes, à partir de 10h30, il est prévu une réunion de travail consacrée aux atouts et contraintes du territoire : pression foncière, rénovation thermique, besoins en logements accessibles… Suivront une visite du quartier Marenda-Lacan, symbole de la nouvelle centralité de la vieille ville, puis la présentation d’un futur programme mixte, pensé autour d’une forêt urbaine et d’une crèche qui ouvrira début 2026.

Direction Le Cannet à 15 heures pour une visite de terrain au cœur de plusieurs opérations structurantes : Val des Fées, Elios, et l’écoquartier Rocheville, programmes engagés dans une logique de renouvellement urbain et de diversification de l’offre d’habitat. La journée azuréenne se terminera par une réunion de travail en mairie, centrée sur les problématiques de logement auxquelles la commune fait face.