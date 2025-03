Logement social : la bourse d’échanges est en ligne

La nouvelle bourse d'échanges de logements des Alpes-Maritimes, echangelogement06.fr, est en ligne. Elle a été mise en place par Côte d'Azur Habitat (un patrimoine de 21.000 logements sur 90 communes des Alpes-Maritimes) avec six autres bailleurs sociaux (CDC Habitat, Erilia, Habitat06, BATIGERE, 1001 Vies Habitat et Unicil). L’objectif est de fluidifier le marché du logement social en mettant à la disposition des locataires un outil pour échanger leur logement en fonction de leurs besoins. Elle permet ainsi à un locataire qui recherche un logement plus adapté (taille, localisation, accessibilité), d’échanger avec d’autres locataires entrés dans la même recherche et, si accord, de gagner du temps et d’éviter des démarches complexes.

La mutualisation entre différents bailleurs vient d'autre part maximiser les opportunités d’échanges dans le parc existant. Un peu plus de souplesse dans un secteur hyper tendu (56.000 demandeurs en attente d’un logement social dans le 06).