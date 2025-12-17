Loto du Patrimoine : 260.000 € pour l’Isba du Domaine de Valrose

On connaît le montant de ce que recevra l’Isba du Domaine de Valrose dans le cadre des aides accordées par la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril : 260.000€. La Fondation portée par Stéphane Bern a dévoilé ce matin le montant des aides accordées aux 6 projets départementaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sélectionnés en 2025 (102 projets au total en France métropolitaine et collectivités d’outre-mer). (Photo DR : une authentique isba ukrainienne, transportée en pièces détachées et remontée dans le domaine de Valrose à la fin du XIXème siècle).

Au total, la huitième édition du Loto du patrimoine de FDJ UNITED permettra à l’État de reverser le montant record de 29,1 millions d’euros à la Fondation du patrimoine. Sur cette somme, 7 millions d’euros ont déjà été octroyés aux 18 sites emblématiques des régions lors des Journées européennes du patrimoine 2025. Aujourd’hui, c’est une aide globale de 21,4 millions d’euros qui est octroyée aux 102 sites départementaux. Cet apport vient compléter les aides publiques ou l’autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement (dans la limite de 300.000 € par site). La Fondation du patrimoine reversera cette aide aux porteurs de projet au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures.

L’isba située au sein du Domaine de Valrose, à Nice, aujourd’hui siège de l’Université Côte d’Azur et de la Faculté des Sciences, est classée Monument historique. Il s’agit de l'une des plus rares isbas authentiques que l'on puisse contempler en France. Démontée puis transportée en pièces détachées depuis une de ses terres de Kiev et remontée à Nice, l'isba a été installée dans le parc de Valrose entre 1871 et 1881 à la demande du propriétaire des lieux et bâtisseur du domaine, le baron Von Derwies.

Elle constitue un élément essentiel de l’histoire et de l’identité du Domaine de Valrose, considéré sous le Second Empire comme l’une des plus belles propriétés de la Riviera. Très bel exemple d'habitat traditionnel, l'isba de Valrose est faite de rondins de sapin assemblés à mi-bois en bois ouvragé et d'un plancher en bois sur poutres. Malheureusement, le temps et l'exposition aux éléments ont touché sa structure même. C’est ce qu’a révélé un diagnostic approfondi. Sans une restauration rapide, ce monument historique risque de subir des dommages irréversibles et potentiellement une perte totale. Avec l’aide du Loto du Patrimoine, le démarrage des travaux est prévu au premier semestre 2026.