Louis Sarkozy officiellement candidat à Menton

Fils cadet de l’ancien président de la République français, Louis Sarkozy, 28 ans, s’est déclaré lundi officiellement candidat à Menton pour les municipales de mars 2026. Si cette candidature n’est pas une surprise (Louis Sarkozy était en approche depuis plusieurs mois), elle est désormais lancée. L’annonce s’est faite sur les réseaux sociaux, dans une vidéo où il se met en scène dans la ville, son marché et avec ses habitants. Cette candidature devrait bénéficier du soutien du maire actuel, Yves Juhel, qui, il y a quelques jours avait annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat, mais qu’il soutiendrait Louis Sarkozy “s’il est investi par LR”.