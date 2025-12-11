Louis Vuitton "partenaire Titre" du Grand Prix F1 de Monaco

Un partenaire de choix et de poids pour le Grand Prix F1 de Monaco : Louis Vuitton. La célèbre marque de luxe devient Partenaire Titre du FORMULA 1® LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026, dans le cadre d’un accord pluriannuel entre la Maison, Formula 1® et l’Automobile Club de Monaco. Cette nouvelle étape prolonge le partenariat officiel liant Louis Vuitton à la Formula 1® depuis 2025 et renforce une relation historique entre la marque et la Principauté. (Photo DR : l'affiche du 83ème Grand Prix).

L’Automobile Club a ainsi présenté l’affiche officielle de cette 83e édition, programmée du 4 au 7 juin 2026, affiche qui entérine ce partenariat. Le poster se distingue par une particularité inédite : pour la première fois, la ligne de départ et d’arrivée est mise en avant avec le podium sur le côté, lieu où la Malle Trophée Louis Vuitton sera exposée pendant l’événement.

Cette collaboration pluriannuelle s’inscrit dans la continuité du partenariat officiel entre Louis Vuitton et la Formule 1, initié à Monaco en 2021. En tant que partenaire de l’Automobile Club de Monaco de 2021 à 2024, puis de la Formule 1 depuis 2025, Louis Vuitton a célébré les victoires de Max Verstappen (2021 et 2023), Sergio Pérez (2022), Charles Leclerc (2024) et Lando Norris (2025) sur le circuit monégasque. Chaque victoire est célébrée par la remise d’une Malle Trophée Louis Vuitton, conçue pour protéger et sublimer le trophée du Grand Prix.

Réalisée dans les ateliers historiques d’Asnières, elle se distingue par une toile Monogram revisitée dans une teinte rouge exclusive rendant hommage à la couleur nationale de la Principauté. Le “V” de Vuitton et Victory, décliné en blanc et rouge, complète ce design inspiré du drapeau monégasque.