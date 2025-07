LUMIA : succès de sa campagne de financement pour le PHARE

Centre formation & recherche en économie régénérative basé à Mouans-Sartoux, LUMIA a déjà gagné son pari, à quelques heures de la fermeture sur Ulule de sa grande campagne de financement participatif pour la création du PHARE. Avec plus de 59.000 € au compteur, la campagne a dépassé son deuxième palier (le premier était à 35.000€). Le PHARE est un centre ressources dédié à l’économie régénérative. Son ambition est de rendre accessible au plus grand nombre les travaux scientifiques, pour outiller davantage les entrepreneurs, les territoires, les dirigeants et leurs équipes, afin de passer à l’action.

En atteignant ce deuxième palier de financement, LUMIA va pouvoir “donner à voir” en créant une “Carte du régénératif”, une représentation graphique et pédagogique de l’ensemble des leviers à disposition pour qu’une organisation puisse viser la régénération. Le palier 2 à 50.000 € permet d’aller plus loin avec la création du Portfolio “découvrir la puissance du vivant”. Il s’agit de rassembler des fiches pratiques, des exemples concrets de pratiques régénératives et solutions fondées sur la nature, et leurs applications économiques, toujours dans le but de passer à l’action.

La campagne pour le PHARE a reçu le soutien de grands acteurs de l’environnement comme Cyril Dion, Yann Arthus-Bertrand, Arthur Auboeuf, Fabrice Bonnifet, Charlène Descollonges, Sophie Robert-Velut. Mais à la campagne n’est pas encore terminée. Pour donner un peu plus de lumière au PHARE, cap sur Ulule.