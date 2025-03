L’UPE06 lance le fonds Boost Côte d’Azur

Pour accompagner la croissance des TPE et PME qui constituent près de 95% des entreprises azuréennes, Pierre Ippolito, à peine arrivé à la présidence de l’UPE 06, avait annoncé vouloir créer un fonds spécifique : Boost Côte d’Azur. Ce fonds vient d’être lancé part l'UPE 06 avec Connect Pro et l'IRCE (Institut Régional des Chefs d’Entreprise). Il sera opérationnel le 15 mai prochain et s’adresse aux entreprises ambitieuses qui ont déjà un chiffre d’affaires allant de 1 à 6 M€ et qui veulent le tripler dans les cinq ans. Pour les y aider, le fonds, en liaison avec la société de gestion Connect Pro du groupe Turenne, propose des tickets de 300 k€ à 1 M€. Un programme d’accompagnement construit avec l’IRCE , de 56 heures sur 6 mois, sera proposé en parallèle. Il est prévu deux promotions de 10 chefs d’entreprise chacune par an.

