Luxe Pack Monaco : le packaging haut de gamme tient salon

Rendez-vous annuel de l'innovation dans l'emballage haut de gamme Luxe Pack Monaco se tiendra au Grimaldi Forum du 29 septembre au 1er octobre. Le salon annuel, qui réunit en un seul lieu tout l’écosystème du packaging de luxe, se positionne comme un accélérateur de tendances dans l’industrie du luxe, l’endroit clé où les professionnels échangent autour de solutions concrètes, adaptables et orientées vers l'avenir. Il est aussi un lieu privilégié pour rencontrer les acteurs du marché du luxe. Comme chaque année, plusieurs imprimeurs-transformateurs seront exposants. Cette édition 2025 attend 10.400 visiteurs et accueillera 450 exposants.