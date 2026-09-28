Selon la CGT Educ'Action 06, une dizaine de lycées des Alpes-Maritimes ont connu aujourd'hui, lundi 28 septembre, une importante mobilisation lycéenne, et d'autres actions doivent suivre tout au long de la semaine. Dans un communiqué, le syndicat déclare soutenir le mouvement, dont il juge la colère et les revendications "pleinement légitimes". D'après lui, elles portent "autant sur des conditions d'études déplorables que sur l'autoritarisme" subi par les élèves. Il cite les classes surchauffées des derniers mois, les classes surchargées depuis des années et des "contre-réformes" qui, selon lui, "détruisent le Lycée Pro". Il dénonce aussi le "tri social" organisé, à ses yeux, par l'orientation précoce en fin de collège et par Parcoursup, la précarité des lycéens qui cumulent études et emploi, et le manque de personnels.

"Il est plus que temps d'entendre cette colère et d'y apporter de véritables réponses", estime la CGT Educ'Action 06. Elle réclame la fin de Parcoursup, le retour du bac professionnel en quatre ans, des embauches massives de personnels, moins d'élèves par classe, la rénovation des bâtiments scolaires et davantage de droits pour les jeunes dans le fonctionnement de leurs établissements. Le syndicat dénonce "le mépris affiché par le pouvoir", qui traiterait la jeunesse "principalement comme une catégorie dangereuse à discipliner d'urgence". Il affirme sa "confiance en cette jeunesse mobilisée".