Ma Thèse en 180 secondes : deux lauréates pour les demi-finales nationales

C’est toujours un exercice singulier et passionnant : résumer et expliquer des recherches ultra complexes en 180 secondes. Un “pitch” de 3 minutes chrono comme on les aime dans la French Tech, avec une présentation en termes simples, accessibles et l’appui d’une seule diapositive. A ce petit jeu, des doctorants azuréens se prêtent chaque année à l’occasion du concours "Ma thèse en 180 secondes". Pour la 11ème édition, la finale Côte d’Azur qu’organisait UCA avec 21 doctorant(e)s s’est tenue récemment à Maison de l’Etudiant. Elle a couronné deux candidates : Charlotte Richard (1er prix du jury) et Marion Ferrandez y Montesinos (Prix du public). Toutes deux iront à Paris participer à la demi-finale nationale qui aura lieu du 28 au 30 mars avec une chance d’aller en finale nationale qui se tiendra pour la première fois à Nice le 5 juin prochain. (Photo DR : les quatre lauréats de cette 11ème édition).

Premier prix du jury, Charlotte Richard (Institut de Chimie de Nice) a travaillé sur la "typicité aromatique des vins rosés de Provence selon des approches analytiques et sensorielles". Deuxième prix du jury et également Prix du public, Marion Ferrandez y Montesinos (Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cliniques, Cognitives et Sociales / Cognition Behaviour Technology) a expliqué sa thèse “'impact de la résilience sur le fonctionnement cognitif, sur l'autonomie et sur la qualité de vie dans le vieillissement”. Deux autres prix ont été attribués : le 3ème prix du jury à Antoine Barbier-Cueil (Centre de Recherche sur l'Hétéro-Epitaxie et ses Applications) pour les “Nouveaux transistors à canal AlGaN pour des applications Haute tension” et le Prix des lycéens à Niels Fjerdingstad (Institut de Biologie Valrose) sur les “Mécanismes et biomarqueurs de la susceptibilité à l'anxiété”.

A noter, pour la première année, l’événement accueillait l’après-midi 5 classes de lycéens (2 secondes et 3 terminales) en partenariat avec la Délégation Académique à l'éducation Artistique et Culturelle du Rectorat de Nice. Plus de 150 lycéens ont pu assister à la prestation des 21 doctorants lors de cette session spéciale et voter pour leur candidat préféré.