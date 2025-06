Ma MadeleineTM : sorti de la crise Covid, le premier kit de rééducation olfactif

Si la crise Covid semble maintenant loin, elle a laissé des séquelles, notamment au niveau de la perte d’odorat. Certaines victimes de la pandémie n’ont pas encore retrouvé leurs capacités olfactives plus d'un an après. C’est sur ce point qu’ont travaillé quatre partenaires complémentaires : Université Côte d’Azur, Givaudan, Onepoint et le Centre Hospitalier Universitaire de Nice. (Photo DR : le kit olfactif).

Ensemble ils ont réuni en 2021 une équipe pluridisciplinaire afin d’améliorer la rééducation olfactive à travers une application mobile et un kit. Givaudan a fait intervenir ses spécialistes de la parfumerie et de la chimie ; Université Côte d’Azur, ses chercheurs en chimie, orthophonie et neurosciences ; le CHU de Nice, ses professionnels de santé en chirurgie ORL ; et Onepoint, ses experts en design produit et expérience utilisateur.

Le projet quant à lui est né de la nécessité d’apporter une réponse à un problème de santé majeur : un tiers des patients Covid présentent encore un an après une altération de l’odorat ou du goût. Face à l’absence de solutions adaptées, les professionnels avaient parfois recours à des jeux olfactifs destinés aux enfants (exemple : le jeu “Loto des odeurs”) dans les traitements à distance, créant une pénurie de ceux-ci. Fabriqués en partie par impression 3D à partir de bouteilles recyclées, les 100 premiers kits Ma Madeleine™ ont permis de valider la solution dans un cadre clinique. Un fait unique dans ce domaine.

Les résultats des tests cliniques ont démontré en effet l’efficacité du dispositif et sa supériorité par rapport aux kits existants. Ces travaux ont fait l’objet de publications internationales et ont débouché sur un certificat d’utilité confirmant le caractère innovant du projet. Ils ont également été intégrés à des travaux de recherche académique, notamment la thèse du Dr Clair Vandersteen, et ouvrent des perspectives vers des applications plus larges, y compris dans l’éducation olfactive.

Ma MadeleineTM (en référence à la madeleine de Proust) se présente ainsi comme la première solution de rééducation olfactive à domicile personnalisée intégrant une dimension sémantique. La solution joue sur un tandem entre une application mobile permettant au médecin et à l’orthophoniste de suivre à distance le parcours de rééducation du patient atteint de troubles olfactifs durables, et un kit olfactif dédié composé de 12 odeurs hautes fidélités. Elle a pour objectif de traiter spécifiquement la dysosmie persistante due à la Covid-19 mais vise également à faciliter l'accès à une rééducation olfactive aux personnes affectées par d’autres maladies. Le défi issu de la pandémie qui se transforme aujourd’hui en une opportunité thérapeutique olfactive.