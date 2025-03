Maire de Monaco, Georges Marsan a repris ses fonctions

C’est par un court message sur les réseaux sociaux de la mairie de Monaco que la Principauté a appris hier le retour de Georges Marsan à la tête du Conseil communal (l’intérim était assuré par la première-adjointe Camille Svara). Le maire de Monaco avait dû se mettre en retrait en décembre dernier suite à une inculpation pour les chefs de corruption et de trafic d’influence. Il avait alors reçu l’ordre de n’entrer en contact avec aucun membre du personnel communal. Son retour aux affaires ne veut pas dire pour autant que ses ennuis judiciaires soient terminés. Si le contrôle judiciaire a été allégé et si l’interdiction de tout contact avec le personnel de la mairie a été levée, il reste inculpé (le pendant de la mise en examen en France) et ne peut toujours pas entrer en contact avec les commerçants du marché de la Condamine et de la Halle de Monaco.