Le maire de Menton en garde à vue dans l’affaire de la SPL des ports

C’est une affaire qui fait évidemment beaucoup de bruit à Menton. Le maire Yves Juhel et Mathieu Messina, l’ancien président de la SPL, la société publique locale des ports, ainsi qu’une dizaine d’autres personnes ont été mis en garde à vue hier mardi dans l’affaire de détournements de fonds et de blanchiment d’argent présumés au préjudice de la SPL. La garde à vue a repris ce matin pour Yves Juhel qui a passé la nuit à la caserne Auvare à Nice tandis que Mathieu Messina est resté en garde à vue en Corse.

Ex-adjoint en charge des finances de Menton, ce dernier est soupçonné d’avoir dépensé 700.000 euros venant de la SPL en hôtels, voyages, vêtements et maroquinerie de luxe, caviar, champagne, frais de déménagement personnels et autres… Les investigations sont menées par la Jirs de Marseille. Juridiction spécialisée dans la grande délinquance financière, elle s’intéresse également au financement de la campagne électorale d’Yves Juhel et à l’implication éventuelle du maire de Menton dans les détournements présumés de Mathieu Messina.