La Mala à Cap-d’Ail, au top 30 des plages françaises les plus recherchées

La plage de la Mala à Cap-d’Ail est la seule plage azuréenne dans le classement annuel des 30 plages françaises les plus recherchées sur internet par les vacanciers. Ce palmarès est réalisé par Likibu, comparateur d'hôtels et de locations de vacances, en se basant sur le volume de recherches Google réalisées au cours des 12 derniers mois. Omaha Beach, la plus célèbre des plages du Débarquement, arrive en tête, suivie de près par deux des calanques de Marseille, En-Vau et Sormiou. On y retrouve aussi les spots les plus appréciés de l’île de Beauté, de Bretagne, de Loire-Atlantique ou encore d’Occitanie.

D’un accès pas des plus facile, la plage de La Mala est située dans une crique préservée, aux eaux cristallines avec une vue à couper le souffle sur la méditerranée et la presqu'île de Saint-Jean Cap-Ferrat comme le souligne le site Tripadvisor. A côté de la plage publique, une plage privée offre un service de location de transats à la journée, une boutique, un restaurant.