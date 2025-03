Malizia-Seaexplorer, un IMOCA monégasque dans "l’Everest des mers"

Monaco dans le Vendée Globe Challenge, “l'Everest des mers ", dont le départ a été donné hier dimanche à 13h02 aux Sables-d'Olone. Parmi les quarante skippers, lancés dans l'aventure, Boris Herrmann, à bord de Malizia - Seaexplorer, porte à la fois les couleurs de la Principauté et celles de la Fondation Prince Albert II. Il s'agit de sa deuxième participation à la légendaire course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, après sa 5e place historique en 2021, où il était devenu le premier Allemand à participer à la course. (Photo ©️ Ricardo Pinto / Team Malizia : Boris Herrmann).

45.000 km et trois caps emblématiques

La flotte de 40 bateaux IMOCA court sur 45.000 kilomètres (24.300 milles nautiques), avec un départ et une arrivée aux Sables-d'Olonne, leur point de départ. Ils contourneront l'Antarctique, passeront les trois caps emblématiques - le cap de Bonne-Espérance, le cap Leeuwin et le cap Horn - et tenteront de terminer la course en janvier 2025. Malizia - Seaexplorer, voilier de 18,28 mètres a été spécialement conçu pour cette course et pour les conditions difficiles de l'océan Austral.

Compétition mais aussi recherches scientifiques

Mais la compétition n'est pas le seul objectif poursuivi. Dans le cadre de la mission "A Race We Must Win - Climate Action Now !", Boris Herrmann embarque du matériel scientifique (OceanPack installé à bord et une bouée dérivante qu'il déploiera) pour aider les chercheurs à mieux comprendre le rôle de l'océan dans notre système climatique et à améliorer les prévisions météorologiques. Seront ainsi collectées à bord des données océaniques sur le CO₂, la température et la salinité.

Une délégation monégasque menée par le Prince Albert II

Samedi, avant le départ, une délégation monégasque, menée par le Prince Albert II, accompagné de Bernard d'Alessandri, directeur général du Yacht Club de Monaco est passée par les pontons du Vendée Globe. Elle s'est arrêtée tout particulièrement au ponton de Malizia - Seaexplorer pour dialoguer avec son skipper. Co-fondateur de Team Malizia, Pierre Casiraghi a salué la préparation rigoureuse du skipper et de son équipe. Et de rappeler que Boris Herrmann bénéficie d’un soutien fort de ses partenaires et de son entourage, qui voient en lui un ambassadeur non seulement pour la compétition, mais aussi pour la protection des océans et du climat.

Un bon départ, mais tout reste à faire

Dimanche Malizia - Seaexplorer a pris un départ spectaculaire. Dès les premières minutes, il s'est distingué en prenant rapidement la tête de la flotte de 40 IMOCA, dans des vents légers. Restent évidemment 45.000 km à parcourir. En dépit de ses bons résultats au Vendée Globe 2021 et deux deuxièmes places dans des transatlantiques ce printemps, Boris Herrmann était resté modeste. Avant le départ, il a mis l'accent sur le plaisir et la performance personnelle en insistant sur le niveau élevé de la flotte, où plusieurs skippers ont le potentiel de gagner.