MAMAC de Nice : la CGT alerte sur les risques d’une réouverture précipitée

Alors que la municipalité annonce une réouverture partielle du musée à la mi-décembre, après près de trois ans de fermeture, le syndicat s’inquiète pour la sécurité du bâtiment, la conservation des collections et les conditions de travail des agents.

Fermé depuis le 7 janvier 2024 pour une réhabilitation d’ampleur, le Musée d’art moderne et d’art contemporain (MAMAC) de Nice doit rouvrir partiellement dès la mi-décembre, selon une annonce de la municipalité confirmée en conseil municipal. Une perspective qui inquiète la CGT Nice Métropole Côte d’Azur. Le syndicat rappelle que les travaux répondaient à des besoins clairement identifiés : difficultés de circulation et d’accessibilité, ponts thermiques, infiltrations, équipements défaillants, réserves obsolètes et accès non conforme pour les personnes à mobilité réduite. Les 1 475 œuvres de la collection, labellisée "Musée de France", ont été transférées dans des réserves externalisées pour les protéger de la poussière, des vibrations et des risques d’incendie. Pour la CGT, la réhabilitation ne saurait se limiter "aux façades et à quelques coups de pinceaux".

Le syndicat met aussi en avant la situation des agents. Malgré la fermeture, les équipes ont poursuivi une programmation hors les murs qui a contribué au rayonnement du musée, alors que six postes n’ont pas été remplacés depuis 2024. Elles doivent aujourd’hui gérer les réserves externalisées tout en préparant dans l’urgence une réouverture dont elles disent avoir appris l’annonce par voie de presse. La CGT demande le maintien de l’intégralité du programme de réhabilitation, des garanties sur la sécurité du bâtiment, la conservation des œuvres et l’accueil des publics, une concertation effective sur le calendrier et les modalités de réouverture, ainsi que des moyens humains suffisants pour assurer les missions du musée.