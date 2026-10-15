Le Musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice va rouvrir ses portes. Le maire UDR Eric Ciotti l’a annoncé lundi en conseil municipal, sept mois après son élection. Inauguré en 1990, le Mamac abrite quelque 1 400 œuvres de 300 artistes des XXe et XXIe siècles, dont Arman, Yves Klein, César ou Niki de Saint Phalle, et accueillait jusqu’à 140 000 visiteurs par an. Il avait fermé le 7 janvier 2024 pour quatre ans de travaux, lancés sous la mandature de Christian Estrosi dans le cadre de la candidature de Nice au titre de Capitale européenne de la culture 2028, finalement attribué à Bourges. Le projet prévoyait une rénovation en profondeur et une extension de 600 m². Mais les difficultés liées au projet architectural ont entraîné des retards, et l’architecte portugais João Luís Carrilho da Graça a été remercié par la Ville, une décision qu’il conteste devant le tribunal administratif. Les travaux n’ont pas eu lieu. Les collections, actuellement conservées à Aix-en-Provence, "retrouveront Nice", assure Eric Ciotti. Une rénovation globale doit être engagée tout en maintenant le musée ouvert. "Le MAMAC a un avenir à Nice" , affirme le maire, selon qui rien n’avait été fait.

Christian Estrosi conteste cette lecture. Interrogé par Ici Azur, l’ancien maire affirme que les marchés publics étaient lancés. Il rappelle qu’il voulait faire du Mamac "le MUCEM de Nice" et redoute la réouverture d’un bâtiment "amianté" et "qui prend l’humidité". Il doute que les conservateurs du ministère de la Culture acceptent d’y replacer des œuvres de l’École de Nice d’une valeur inestimable. La mairie indique de son côté que des appels d’offres ont été relancés. Aucune date précise de réouverture n’a encore été annoncée.