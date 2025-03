Mandelieu : près de 2.000 postes proposés au Salon “Emploi, Formation, Entreprises”

Plus de 200 exposants réunis et près de 2.000 postes proposés aujourd’hui, jeudi 28 novembre avec le Salon “Emploi, Formation, Entreprises” qui se tient de 9 heures à 16h30 au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule. Des ateliers et animations sont également au programme de cette édition 2024 organisée par l’Agglomération Cannes Lérins, en partenariat avec France Travail. L’inauguration aura lieu à 11 heures avec David Lisnard, président de Cannes Lérins et Sébastien Leroy, maire de Mandelieu, qui rencontreront à cette occasion les opérateurs économiques du bassin de vie communautaire.