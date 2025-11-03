Mandelieu : 27ème édition pour le Salon emploi, formation, entreprises

N’oubliez pas votre CV : c’est le conseil qui est donné à ceux qui viendront à la 27ème édition du salon emploi, formation, entreprises qui se tiendra le jeudi 6 novembre, de 9 heures à 16h30 au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule (entrée libre). Ce salon, organisé par la communauté d’Agglomération Cannes Lérins, en partenariat avec France Travail, réunit plus de 200 exposants tous secteurs confondus et attire chaque année plus de 4.000 visiteurs. Cette année encore, près de 2 000 postes sont à pourvoir avec une représentation importante des secteurs en tension, notamment l’hôtellerie restauration et les services à la personne.

Ce rendez-vous majeur de la programmation de “Cannes Lérins s’engage pour l’emploi”, permettra au public la rencontre directe avec des entreprises qui recrutent, des organismes de formation, des structures dédiées à la création et la reprise d’entreprise et des opérateurs d’accompagnement à l’emploi, au logement et à la mobilité. Différentes animations seront proposées pour favoriser la découverte des métiers, susciter des vocations ou encore impulser une reconversion professionnelle.