Le salon emploi, formation, entreprises de Mandelieu (200 exposants, près de 2.000 postes à pourvoir) se tiendra pour une 30ème édition le jeudi 5 novembre 2026 aura lieu, au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule. Entrée libre.

La 30ème édition du salon emploi, formation, entreprises, plus grand salon de l’emploi du département des Alpes-Maritimes se tiendra le jeudi 5 novembre au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule. Ouvert à tous en entrée libre, de 9h à 16h30, ce salon, organisé par la communauté d’Agglomération Cannes Lérins, en partenariat avec la ville de de Mandelieu-La Napoule et de France Travail, réunira plus de 200 exposants tous secteurs confondus et devrait attirer plus de 4 000 visiteurs.

Cette année encore, près de 2 000 postes seront à pourvoir avec une représentation importante des secteurs en tension, notamment l’hôtellerie restauration et les services à la personne. Ce rendez-vous majeur de la programmation de “Cannes Lérins s’engage pour l’emploi”, permettra au public la rencontre directe avec des entreprises qui recrutent, des organismes de formation, des structures dédiées à la création et la reprise d’entreprise et des opérateurs d’accompagnement à l’emploi, au logement et à la mobilité.