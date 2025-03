La 32ème édition du La Napoule Boat Show prendra place sur le Port La Napoule à Mandelieu du 25 au 28 avril. Ce salon nautique accueille traditionnellement plus de 15.000 visiteurs. Il regroupera sur 10.000m2 d’exposition, une centaine d’exposants et de marques (dont 50 internationales) et 200 bateaux de 4 à 25 mètres- dont 60% d’occasion. Un rendez-vous azuréen de printemps à ne pas manquer pour les amateurs de bateaux de plaisance. Entrée gratuite.