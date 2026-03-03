Fermer le menu
3 mars 2026, par Rédaction

Mandelieu accueille le 14e Salon Bien-Être, Bio & Médecines Douces

du 2026 Trois jours pour explorer le mieux-vivre du 13 au 15 mars avec le 14e Salon Bien-Être, Bio & Médecines Douces au Centre Expo Congrès. Au programme, 110 exposants, 40 conférences et ateliers, marché de producteurs, espace “médecines douces” et temps forts inédits.

Rendez-vous régional dédié à la découverte, au partage et à l’épanouissement personnel la 14e édition du Salon Bien-Être, Bio & Médecines Douces se tiendra du 13 au 15 mars au Centre Expo Congrès de Mandelieu. Pendant trois jours, plus de 110 exposants présenteront produits naturels, cosmétiques bien-être, pratiques de vitalité et thérapies douces, tandis qu’un véritable Marché des Producteurs mettra à l’honneur le bio et l’authenticité. Le salon réservera aussi une place au “Cœur de l’Invisible” avec voyants, médiums, tarologues et praticiens intuitifs (consultations, démonstrations, ateliers). Côté animations, plus de 40 conférences et ateliers rythmeront l’événement avec des intervenants annoncés comme Didier Doryan, Jacques Martel, Patrice Marty, Françoise Nallet ou le chaman Tigran, sans oublier le concert vibratoire “Guéri-Son” le samedi soir et une tombola quotidienne.

  • Infos pratiques : entrée 3 € (gratuit pour les mineurs), vendredi et samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h.

