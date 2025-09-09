Mandelieu : l’énergie de l’espace pour alimenter la terre

La production d’électricité propre depuis l’espace et sa transmission vers la Terre seront au coeur de la 2e édition de l’International Conference on Energy from Space, qui se tiendra du 19 au 21 novembre au Centre Expo Congrès de Mandelieu. Autour du thème “Energy for Security”, la rencontre met en lumière le rôle stratégique de l’énergie spatiale pour garantir une alimentation énergétique continue et résiliente, soutenir la transition vers un futur bas-carbone, et renforcer la sécurité énergétique sur Terre et dans l’espace. Cet événement mondial unique, consacré au Space-Based Solar Power (SBSP), est organisé par Space Energy Insights, en partenariat avec la Space Frontier Foundation, Hstar et 3i3s-EUROPA. (Photo DR).

Cette 2ᵉ édition de la conférence fait suite à la première édition inaugurale réussie, qui s’est tenue en avril 2024 à la Royal Aeronautical Society de Londres, et qui avait réuni plus de 200 participants venus du monde entier ainsi que la plupart des principaux acteurs internationaux dans le domaine de l’énergie solaire spatiale (Space-Based Solar Power). L’idée derrière l’énergie solaire spatiale est de capter l’énergie du soleil là où elle est disponible en continu et en abondance, c’est-à-dire en orbite terrestre, sans être perturbée par la météo locale ou l’obscurité, puis de la transmettre sans fil vers la Terre, là où elle est nécessaire.

Ce concept complète plutôt qu’il ne concurrence les énergies renouvelables terrestres, car l’énergie solaire spatiale peut fournir de l’électricité de manière fiable et continue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, apportant la stabilité indispensable au réseau électrique à mesure que la part des énergies renouvelables intermittentes augmente, et réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des solutions de stockage à grande échelle.