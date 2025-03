Mandelieu : la Fête du Mimosa ouvre la saison hivernale de la Côte

La Fête du Mimosa de Mandelieu ouvrira du 12 au 16 février le calendrier des grandes fêtes hivernales de la Côte d’Azur. Elle sera suivie du Carnaval de Nice et de la Fête du Citron de Menton. Orchestrée par la Ville de Mandelieu-La Napoule, elle aura pour thème : La grande vadrouille des Régions. Cette nouvelle édition propose aussi de faire le tour des traditions carnavalesques et des corsos qui ponctuent le calendrier des Régions françaises : des Provençaux aux Basques, des Corses aux Bretons, des Normands aux Savoyards, des Antilles aux Ch’tis… ! Cette grande fête musicale, colorée, joyeuse, festive, créative et populaire investira la ville durant 5 jours. En point d’orgue : le spectaculaire corso dominical de plus de 2 kilomètres entre les plages, le Port et le Château de La Napoule.