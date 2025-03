Mandelieu : Midi Mat, nouveau salon BTP

Un nouveau salon pour le bâtiment et les travaux publics : Midi Mat qui propose "tout pour vos chantiers et industries". Il est organisé par JDL Groupe et se déroulera 15 et 16 février au centre des congrès de Mandelieu-La-Napoule. Sur 5.000 m2 de surface d’exposition, les constructeurs de matériels, fournisseurs de services, accessoiristes etc, présentent leurs innovations et solutions pour tous les métiers du bâtiment et des travaux publics. Terrassement, paysage, manutention, transport, toiture, plomberie, mais aussi énergie solaire, réseaux, levage… toutes les activités sont représentées. A l’échelle de la PACA, Midi Mat s’adresse à tous les professionnels du secteur qui utilisent des matériels de BTP, de manutention ou de transport (professionnels de la construction, industriels, architectes, ingénieurs, charpentiers, pépiniéristes, gestionnaires de parcs pour les collectivités…). Quelque 12.000 visiteurs sont attendus.

Salon de proximité, couvrant principalement les Alpes-Maritimes, le Var, la Corse, Monaco et les Hautes-Alpes, cet événement offre l’opportunité de rencontrer les principaux acteurs du secteur, de découvrir de nouveaux fournisseurs ou de partenaires commerciaux. Il se présente aussi comme source d’inspiration pour tous les futurs projets matériels et matériaux, les produits et services liés à la construction, le transport et l’industrie. Sans oublier, les dernières nouveautés en termes d’énergies.