Le Salon Emploi, Formation et Entreprises de Cannes Lérins revient, demain, jeudi 30 novembre de 9 à16 heures pour une nouvelle édition au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule ! Au programme, plus de 200 stands sur place et 2000 postes à pourvoir, tous secteurs confondus. N’oubliez pas votre CV alors !