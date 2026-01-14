MANE dope sa perception sensorielle avec ChemoSensoryx Biosciences

Entreprise phare de l’industrie grassoise du parfum, le Groupe MANE annonce l’acquisition de ChemoSensoryx Biosciences, une biotech belge spécialisée dans l’étude des mécanismes moléculaires de la perception chimiosensorielle (le montant du rachat n’a pas été dévoilé). Cette opération stratégique vise à renforcer l’expertise scientifique du groupe dans les domaines de l’odorat, du goût et des sensations trigéminales (telles que la fraîcheur, le piquant ou la chaleur) afin de concevoir des arômes et parfums toujours plus précis et différenciants. (Photo DR : la bibliothèque de composés de ChemonSensoryx).

Basée à Louvain-la-Neuve, ChemoSensoryx apporte à MANE une plateforme technologique unique de criblage à haut débit et de modélisation prédictive, reposant sur un panel quasi complet de récepteurs olfactifs, gustatifs et trigéminaux humains exprimés in vitro. Cette approche permet de relier directement la structure chimique des molécules à l’activation ou au blocage de récepteurs spécifiques, et donc à la sensation perçue. En intégrant ces outils à ses centres sensoriels et neuroscientifiques de Bar-sur-Loup, MANE renforce sa capacité à objectiver et accélérer l’innovation sensorielle.

Concrètement, cette acquisition soutiendra plusieurs axes stratégiques du groupe. Elle permettra notamment d’améliorer les technologies de contrôle des odeurs et de blooming (FRESHPLEX™, POWERBLOOM™, POWERLAST™), d’approfondir la modulation du goût (sucré, amer, umami, kokumi) pour l’alimentaire et les boissons, et de renforcer les programmes autour des émotions et du bien-être, comme la plateforme WELLMOTION™. Les travaux sur les récepteurs trigéminaux ouvriront également la voie à une maîtrise plus fine des sensations de fraîcheur ou de piquant, très recherchées dans l’hygiène, le soin, l’oral care et la parfumerie.

Pour Samantha Mane, présidente du groupe, cette acquisition marque une étape clé : ChemoSensoryx constitue un centre d’excellence chimiosensoriel venant compléter l’arsenal scientifique de MANE. En combinant biologie moléculaire, modélisation prédictive et savoir-faire créatif, le groupe entend proposer des solutions arômes et parfums plus efficaces, plus durables et mieux alignées avec la biologie humaine. Dans un marché où la dimension technologique et fonctionnelle des expériences sensorielles devient stratégique, il confirme ainsi son ambition de rester à la pointe de l’innovation scientifique au service des sens.