MANE fête à Dubaï vingt ans de présence et un nouveau siège

Fleuron français de la parfumerie et des arômes et l’un des leaders mondiaux indépendants de son secteur, le Groupe MANE a célébré le 12 décembre un double anniversaire à Dubaï : vingt ans d’implantation au Moyen-Orient et l’inauguration de son nouveau siège régional. Installé depuis 2005 dans la région, le groupe familial confirme ainsi son engagement à long terme sur un marché en forte croissance et réaffirme sa position stratégique sur l’un des hubs économiques les plus dynamiques au monde. (Photo DR : lors de l'inauguration du nouveau siège de Dubaï en présence de Samantha Mane, Pdg du groupe).

Avec 2.100 m² de bureaux et laboratoires ultramodernes, le nouveau siège de MANE à Dubaï devient un véritable centre régional de création et d’innovation. Le site accueille 68 collaborateurs de plus de 15 nationalités, ainsi que des laboratoires de formulation, des cabines sensorielles numérisées et des installations techniques parmi les plus avancées de la région. Une équipe de parfumeurs dédiée – bientôt renforcée par une nouvelle recrue – conçoit des fragrances adaptées aux attentes des consommateurs du Moyen-Orient, une région où MANE détient déjà 8,5 % de part de marché grâce à ses créations emblématiques pour la parfumerie fine et les produits du quotidien.

Lors de l’inauguration, Samantha Mane, PDG du groupe depuis début 2025, a souligné la profonde adéquation entre l’ADN familial du groupe et la culture entrepreneuriale du Moyen-Orient. ”Cette convergence a permis à MANE de développer des relations profondément enracinées et une solide compréhension du marché au cours de ses 20 années d'activité à Dubaï”, a-t-elle déclaré. Elle a également réaffirmé l’ambition du groupe, qui prévoit d’intensifier sa présence régionale avec l’ouverture prochaine d’un bureau à Riyad et le renforcement de plusieurs marchés clés, de la Turquie à l’Égypte en passant par le Pakistan et la Jordanie.

En deux décennies, MANE s’est imposé comme l’un des premiers acteurs de la parfumerie internationale à investir le marché moyen-oriental, nouant des partenariats de long terme avec les plus grandes entreprises locales. Ses innovations exclusives – comme les technologies MANENCAPS™ ou la plateforme Freshplex™ – ont contribué au succès de nombreux produits de grande consommation dans toute la région. Ce nouveau siège vient renforcer cette dynamique, en offrant davantage de proximité, de réactivité et de capacité créative aux clients régionaux.