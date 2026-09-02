Cette acquisition stratégique consolide la position sur le marché américain du chef de file de l’industrie du parfum grassoise et accélère l’innovation dans le domaine des agrumes et des boissons. Le groupe va d’autre part va créer un centre mondial d'excellence dédié aux agrumes et aux boissons en Floride.

Il n’y a pas que les Américains qui rachètent des entreprises françaises. Dans le domaine des parfums, ce sont aussi des groupes tricolores qui acquièrent des sociétés à l’étranger et notamment aux Etats-Unis. Ainsi MANE, l'un des principaux fabricants mondiaux d'arômes et de parfums, a annoncé aujourd’hui, le 2 septembre, l'acquisition de Cvista, fournisseur américain spécialisé dans les fractions d'huiles essentielles d'agrumes et les essences naturelles, basé à Riverview en Floride. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. (Siège social de Cvista en Floride. © Cvista).

Un centre mondial d'excellence MANE dédié aux agrumes et aux boissons en Floride

Fondée en 2010 par Hadi Lashkajani, figure reconnue de l'industrie des citrus, Cvista s'est bâti une expertise technologique pointue dans le traitement des huiles d'agrumes, de la purification de composés en traces (valencène, décanal, nootkatone) jusqu'à la production d'ingrédients naturels à forte valeur ajoutée pour l'industrie des arômes et des parfums. L'entreprise compte aujourd'hui environ 130 clients dans le monde.

Cette opération va donner naissance à un centre mondial d'excellence MANE dédié aux agrumes et aux boissons, construit sur les installations, les équipes et le savoir-faire de Cvista. Basé en Floride, il rapprochera le groupe des zones stratégiques d'approvisionnement en agrumes et doit accélérer le développement de solutions pour les boissons, notamment en s'appuyant sur le partenariat déjà noué avec Arzeda autour de la technologie ViaLeaf™ Reb M, destinée aux marchés des boissons fonctionnelles et à teneur réduite en sucre. “Cette acquisition constitue un levier stratégique pour l'innovation dans le domaine des citrus, et plus particulièrement pour le secteur des boissons pour MANE”, a déclaré Samantha Mane, présidente du Groupe, saluant une “opération amicale fondée sur une vision partagée de l'innovation et de l'excellence sensorielle”.

Une séquence de croissance externe soutenue

Ce rachat s'inscrit dans une séquence de croissance externe soutenue pour le groupe de Bar-sur-Loup. En mai 2026, MANE avait finalisé l'acquisition de Fromatech Ingredients, société néerlandaise spécialisée dans les arômes salés et les ingrédients fonctionnels, qui lui a surtout permis de renforcer sa présence dans la zone Moyen-Orient/Afrique du Nord, où la cible réalisait l'essentiel de son activité auprès de clients répartis dans plus de 70 pays. Quelques mois plus tôt, en janvier 2026, le groupe avait mis la main sur la biotech belge ChemoSensoryx Biosciences, spécialiste des mécanismes moléculaires de la perception olfactive, gustative et trigéminale, une acquisition à forte dimension scientifique, destinée à mieux comprendre et prédire des sensations comme le sucré, l'amertume, l'umami ou le piquant.

Plus tôt encore, en mars 2025, MANE avait repris auprès d'Ashland l'activité Avoca, spécialisée dans le sclaréolide, un fixateur de parfum, avec deux sites de production en Caroline du Nord et dans le Wisconsin, ce qui lui avait permis de renforcer son ancrage industriel nord-américain dans les matières premières destinées à la parfumerie. Prises ensemble, ces opérations dessinent une ligne stratégique cohérente : consolider l'amont industriel et les ingrédients techniques, enrichir la compréhension scientifique de la perception sensorielle, et étendre les positions géographiques et applicatives du groupe, plutôt que de viser de grosses opérations à portée purement financière.

Avec Cvista, MANE poursuit cette logique en misant sur les agrumes et les boissons, deux segments jugés porteurs pour l'innovation aromatique, tout en confortant son implantation industrielle aux États-Unis. Groupe familial et indépendant fort de 150 ans d'histoire, employant plus de 8 500 collaborateurs dans 41 pays, MANE confirme ainsi sa stratégie de croissance ciblée sur les technologies et les savoir-faire spécialisés.