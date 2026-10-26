Manifestations: la FACE06 condamne les violences et défend les revendications

Dans un communiqué, la fédération des associations étudiantes des Alpes-Maritimes dénonce des agressions de militants d’ultra-droite contre des manifestants lors des manifestations du samedi 24 octobre à Nice. Elle regrette que les affrontements éclipsent les revendications des lycéens et des étudiants.

Au lendemain de la mobilisation lycéenne et étudiante du samedi 24 octobre à Nice, marquée par de graves tensions, la Fédération des associations et corporations étudiantes des Alpes-Maritimes (FACE06) condamne "avec la plus grande fermeté" les violences commises contre des manifestants. Selon la fédération, qui s’appuie sur les informations relayées au cours de la journée, des militants d’ultra-droite s’en sont violemment pris à des manifestants. "La rue ne doit pas devenir le terrain de l’intimidation, de la haine ou de la violence politique", affirme la FACE06 dans un communiqué. Elle regrette aussi que le traitement médiatique réduise parfois la mobilisation à ses seuls débordements, au risque de faire disparaître "les revendications de milliers de jeunes derrière des amalgames".

La fédération réaffirme son soutien aux revendications portées par la jeunesse. Elle réclame des moyens humains suffisants dans les établissements, avec le remplacement des personnels absents, ainsi que des conditions d’études dignes et un véritable dialogue débouchant sur des engagements concrets. Elle appelle aussi à lutter contre la précarité étudiante, de l’accès au logement à l’alimentation et aux soins, à revaloriser les bourses et à rendre l’accès à l’enseignement supérieur plus juste, avec une attention particulière portée aux étudiants internationaux. "La jeunesse n’a pas besoin de violence pour se faire entendre. Elle a besoin d’être écoutée, respectée et prise au sérieux", conclut la FACE06.