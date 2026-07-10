Il n’y a pas que l’immobilier dans la Principauté. L'IMSEE et la Direction du Tourisme et des Congrès ont dévoilé les résultats de la première grande enquête sur la fréquentation touristique depuis quinze ans. Des chiffres à retenir (6,7 millions de visites en 2025 et des retombées d’1,4 milliard d’euros) et un enseignement : le déséquilibre entre volume et valeur. Bien qu'ils ne représentent que 7,5 % des visites, les touristes génèrent à eux seuls 61,4 % des retombées.

Que rapporte le tourisme à la Principauté et à ses 206 hectares? Pour y répondren après quinze ans sans enquête sur le sujet, l'Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) et la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC) ont dévoilé mardi les résultats d'une vaste étude menée entre janvier 2025 et janvier 2026. Elle a été réalisée auprès de plus de 17 000 visiteurs, à partir de 7 000 questionnaires traités majoritairement en face à face. Comme l'a rappelé Frédéric Cottalorda, ministre des Finances et de l'Économie, cette étude avait pour vocation de "se faire un avis objectif sur les retombées économiques que représente le tourisme dans son ensemble en Principauté". Pour fiabiliser les résultats, l'IMSEE a également croisé ces données avec celles des hôtels et de Monaco Telecom sur le roaming. (Photo DR : l'Hôtel de Paris, emblématique du tourisme monégasque).

Simples excursionnistes et touristes

Les chiffres ? Au total, Monaco a accueilli près de 6,7 millions de visites en 2025, générant 9,3 millions de journées de présence et plus de 1,4 million de nuitées. L'enquête distingue cependant deux profils de visiteurs bien différents : les excursionnistes, présents à la journée, qui représentent 92,5 % des visites, et les touristes, séjournant au moins une nuit sur place, minoritaires à 7,5 % mais dont l'impact économique est disproportionné.

Les touristes séjournent en moyenne 3,8 jours contre 1,2 jour pour les excursionnistes, et privilégient l'hôtel dans 74 % des cas, la location d'appartements concernant toutefois une part non négligeable de 18,5 % des séjours. Sans surprise, une forte saisonnalité marque la fréquentation, avec un pic en juillet (898 000 visiteurs) et un creux en mars (275 000 visiteurs). Si les loisirs et les vacances restent la première motivation de visite pour l'ensemble des visiteurs, plus de 20 % des touristes se déplacent pour des raisons professionnelles, illustrant le poids du tourisme d'affaires.

La moitié des excursionnistes sont Français

Côté profil, les Français demeurent le premier marché de la destination, représentant près d'une visite sur deux (47,9 %), mais leur poids diffère nettement selon la catégorie : ils constituent près de la moitié des excursionnistes (49,6 %) mais seulement un quart des touristes (26,4 %). Ces derniers affichent un profil beaucoup plus international, avec 42 % de séjours réalisés par des visiteurs hors Union européenne. Les modes de déplacement varient également selon le profil : les touristes arrivent majoritairement par l'aéroport de Nice (60,8 %) puis se déplacent en taxi sur place, tandis que les excursionnistes privilégient la voiture, le train et le bus pour rallier la Principauté.

Sur le plan des dépenses, le panier moyen s'établit à 92 euros par personne et par jour, avec un écart marqué entre les 76 euros dépensés par un excursionniste et les 348 euros d'un touriste, cette différence s'expliquant notamment par les frais d'hébergement. Les visiteurs originaires du Proche et Moyen-Orient affichent les niveaux de dépense les plus élevés, dépassant 1 000 euros par jour et par personne. Ce panier de dépenses connaît également un pic marqué au deuxième trimestre, sous l'effet du Grand Prix de Monaco, avec des montants pouvant atteindre 2 365 euros par jour pour les touristes contre 137 euros pour les excursionnistes en période normale. Au total, les dépenses directes des visiteurs sont estimées à près de 1,4 milliard d'euros en 2025, se répartissant entre 831 millions d'euros pour les touristes et 523 millions d'euros pour les excursionnistes, soit 6,8 % du chiffre d'affaires total de la Principauté hors secteur financier et d'assurance.

La mise en évidence du déséquilibre entre volume et valeur

L'enseignement principal de cette enquête tient aussi dans le déséquilibre entre volume et valeur : bien qu'ils ne représentent que 7,5 % des visites, les touristes génèrent à eux seuls 61,4 % des retombées économiques du secteur. Un constat qui oriente directement la stratégie affichée par la Direction du Tourisme et des Congrès. Comme l'a résumé son directeur Guy Antognelli, "notre ambition n'est pas d'accueillir toujours plus de visiteurs, mais de transformer des excursionnistes en touristes et donc de générer des séjours en Principauté", une logique de croissance qualitative et durable qui mise sur la valeur ajoutée de l'hébergement et ses retombées sur l'ensemble des secteurs liés au tourisme monégasque.