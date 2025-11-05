MAPIC Awards à Cannes : les nouveaux phares de l’immobilier commercial

Ce sont des MAPIC Awards exceptionnels qui ont été décernés hier à Cannes par le MAPIC, salon de l’immobilier commercial, pour une édition 2025 anniversaire qui célébrait ses 30 ans. Une cérémonie qui s’est tenue pour la première fois au sein du Grand Auditorium du Palais des Festivals, tandis que les catégories habituelles des Awards avaient été renouvelées pour renforcer le caractère exceptionnel de cette session. (Photo DR : les lauréats des MAPIC Awards, sur la scène du grand auditorium).

Ainsi, le MAPIC a souhaité distinguer 5 Pionneers Of Places : des leaders du secteur qui ont marqué l’industrie au cours des 30 dernières années en créant des lieux puissants et attractifs et qui contribuent encore chaque jour à façonner le retail et la ville de demain. Parmi les cinq pionniers qui ont reçu cet Award inédit deux dirigeants connus sur la Côte d’Azur : Philippe Journo, Président et Fondateur de la Compagnie de Phalsbourg (Iconic à Nice, les projets Ecotone et Village de Sophia, à Sophia Antipolis) ; Alain Taravella, Président et Fondateur d’Altarea (société propriétaire de Cap3000 et engagée dans le projet Campus des Amandiers à Sophia Antipolis à travers sa filiale Woodeum by Cogedim). Les trois autres Pionneers Of Places distingués sont Maurice Bansay, Président et Fondateur d’Apsys, Chadatip Chutrakul, CEO de Siam Piwa et Alexander Otto, CEO d’ECE Group.

Deux Awards spéciaux ont également décernés par la communauté du MAPIC appelée à voter pour récompenser l’enseigne et le projet qui ont le plus marqué ces 30 dernières années :

L’enseigne Zara a été reconnue pour la “most influential retail brand of the past 30 years”. Marque phare d'Inditex, cette enseigne de mode internationale qui propose des vêtements, des accessoires, des produits de beauté et des parfums est réputée pour mettre rapidement les dernières tendances en vente dans ses magasins.

Le projet Westfield London a été élu "most influential retail property project of the past 30 years." Grand centre commercial situé à Londres il propose un large éventail de marques internationales et locales, de restaurants et d'activités de divertissement et constitue une destination unique pour le shopping, les loisirs et les activités liées au style de vie.

Parmi les lauréats de cette soirée Awards, F1 Arcade (jeux et hospitalité pour les amateurs de course automobile et les réunions entre amis), Legoland (Parcs à thème et complexes touristiques basés sur LEGO), Big Mamma (groupe de restaurants français servant une cuisine italienne authentique), On (marque suisse de vêtements de sport performants), ou encore McDonald's pour ses hamburgers, frites et petits déj qui ont fait le tour de monde.

Le MAPIC 2025, qui s’est renouvelé et recentré sur deux journées, se terminera ce soir tandis qu’un nouvel événement le NextGen Retail Day se tiendra demain et constituera aussi l’un des temps forts de ce trentième anniversaire. Cette journée sur invitation réunira grands dirigeants, foncières, enseignes emblématiques et étudiants internationaux pour explorer ensemble les scénarios d’avenir du commerce mondial. Alors que le paysage commercial se transforme et se remodèle entièrement l’occasion de préparer la prochaine génération du retail à la croisée du digital, de la durabilité et de l’expérience.