Le MAPIC de Cannes face à la grande transformation du secteur commercial

C’est parti dès ce mardi soir pour le MAPIC de Cannes, avec le cocktail d’ouverture au Majestic. Du 26 au 28 novembre, le grand rassemblement international des professionnels de l’immobilier commercial, des loisirs, de la restauration et des technologies retail accueillera au Palais des Festivals 4.500 participants dont 1.600 représentants de marques. Des professionnels, détaillants ou propriétaires d’immobilier commercial qui chercheront des réponses aux questions que pose un secteur en pleine transformation. (Photo DR : le Palais des Festivals accueille le MAPIC pendant trois jours).

Comprendre et répondre aux nouvelles attentes des clients

La première question d’importance concerne les nouvelles attentes des clients. Les consommateurs recherchent davantage de moments qualitatifs et d’expériences immersives. Ce qui conduit les projets à évoluer vers des espaces mixtes et multifonctionnels. Les magasins se réinventent pour devenir des lieux polyvalents proposant tests de produits, réparations, ventes de seconde main et expériences interactives. Cette approche renforce la fidélité client et illustre le besoin d’innovation dans les espaces physiques.

Le rôle de l’immobilier commercial dans la réinvention des villes

Autre question essentielle : le rôle des commerces dans les villes. L’immobilier commercial joue un rôle central dans la réinvention des villes. Au MAPIC, le Retail & Urban Regeneration Summit mettra en avant des projets mêlant commerce, loisirs et habitat, soulignant le rôle du retail dans la création des villes de demain. Par ailleurs, plus de 700 marques dynamiques participeront au salon, dont des leaders comme Uniqlo, Salomon et Krispy Kreme. Des marques qui renforcent la création de centres commerciaux attractifs.

L’essor des loisirs, de la restauration et des concepts immersifs

Autre tendance forte qui peut être illustrée par la transformation engagée à Polygone Riviera, le centre commercial plein air de Cagnes-sur-mer devenu le Shopping Promenade Riviera : le couplage shopping-loisirs-restauration. Le MAPIC mettra aussi l’accent sur les loisirs et la restauration, avec un nouvel espace LeisurUp dédié au licensing de marques et aux expériences immersives. Le Happetite Forum présentera des concepts de restauration innovants en pleine expansion internationale. Des initiatives qui reflètent l’importance croissante des loisirs et de la gastronomie dans l’attractivité des espaces commerciaux.

Innovation et durabilité comme moteurs du retail

La technologie et la vague IA touchent évidemment aussi le secteur commercial. Les avancées en intelligence artificielle et en durabilité seront au cœur des discussions. L’IA transforme les processus, des chaînes d’approvisionnement aux expériences en magasin. Les meilleures solutions qu’elle porte seront récompensées dans une nouvelle catégorie des MAPIC Awards. Quant au Sustainability Lab, élargi pour 2024, il réunira des experts en ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour aider les acteurs à relever les défis environnementaux. Des innovations qui seront également mises en valeur par le MAPIC. Associées à une stratégie durable, elles viendront renforcer le rôle du retail dans l’économie de demain.