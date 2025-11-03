MAPIC Cannes : le salon mondial du retail se réinvente pour ses 30 ans

Le MAPIC 2025, grand rendez-vous mondial de l’implantation commerciale et de la distribution, marquera du 4 au 6 novembre 2025 au Palais des Festivals de Cannes une édition historique. Pour ses 30 ans, le salon opère une transformation en profondeur afin de répondre aux mutations du secteur du retail et de l’immobilier commercial. Avec plus de 4 000 participants issus de 75 pays, 160 exposants et 1 800 marques représentées, cette édition-anniversaire recentre l’événement sur son cœur de valeur : faciliter la rencontre entre décideurs et créer des opportunités business concrètes. (Photo DR : le MAPIC se recentre sur la partie bord de mer du Palais des Festivals).

Un format plus compact sur deux jours

Sous sa nouvelle signature, “The International Retail Leasing Hub”, le MAPIC se positionne désormais comme la plus grande plateforme mondiale dédiée à la commercialisation des espaces retail. Dans un contexte où les projets de développement se raréfient, l’objectif est clair : accompagner les acteurs du secteur dans la valorisation de leurs sites existants et dans l’adaptation de leur offre aux nouvelles attentes des consommateurs. Pour renforcer cette dynamique, le salon adopte un format plus compact sur deux jours (4 et 5 novembre), privilégiant des rendez-vous qualifiés et ciblés, suivis d’une journée prospective exclusive, le NextGen Retail Day, le 6 novembre, consacrée au futur du commerce.

Recentrage sur l'espace Riviera

Parmi les nouveautés, le Mapic abandonne les grands espaces en sous-sol pour se concentrer sur l’espace Riviera en bord de mer. Tous les stands, y compris ceux des opérateurs de loisirs et de restauration seront désormais rassemblés sur le niveau Riviera 7 et un nouvel étage, la Riviera 8 est ouvert. Le Riviera 8 Networking Hub sera configurée pour accueillir un grand espace de networking premium, sous la forme de tables privatisables avec vue sur la mer et accès à la terrasse.

Enseignes internationales en hausse

Cette réorganisation spatiale vise à optimiser les échanges et à offrir un cadre d’affaires propice à la conclusion de partenariats, expliquent les organisateurs. Côté participants, le MAPIC confirme sa montée en puissance avec une hausse continue du nombre d’enseignes internationales, notamment venues d’Asie et d’Amérique du Nord, soutenues par un programme exécutif sur mesure facilitant leur venue et leurs connexions avec les investisseurs et promoteurs européens.

Les nouveaux leviers de performance du retail

Cette édition placée sous le thème “Créer de la valeur pour construire la croissance” mettra également l’accent sur la durabilité, l’expérience client et l’innovation technologique. Conférences, forums et pitchs seront consacrés aux nouveaux leviers de performance du retail : intelligence artificielle, commerce omnicanal, solutions immersives, logistique verte et concepts “experience-led”. Les startups seront au centre du Village de l’Innovation, où elles présenteront leurs solutions disruptives devant un public d’investisseurs et de décideurs internationaux.

Nouveau : un NextGen Retail Day le 6 novembre

Le NextGen Retail Day, prévu le 6 novembre, constituera l’un des temps forts du salon. Cette journée sur invitation réunira grands dirigeants, foncières, enseignes emblématiques et étudiants internationaux pour explorer ensemble les scénarios d’avenir du commerce mondial. Une manière de préparer la prochaine génération du retail, à la croisée du digital, de la durabilité et de l’expérience.

Cocktail d'ouverture fusionné avec le dîner de gala

Enfin, le cocktail d’ouverture du 4 novembre, fusionné avec le traditionnel dîner de gala, donnera le ton de cette édition anniversaire. Pour Francesco Pupillo, directeur du MAPIC, cette refonte illustre la volonté du salon de “recentrer sa proposition de valeur sur la qualité des contacts, la diversité des enseignes et la simplicité du business”.