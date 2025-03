Marathon-Nice-Cannes : 16ème édition le 3 novembre

Le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes revient le 3 novembre prochain pour une 16e édition. Organisé avec le concours du Département des Alpes-Maritimes et le soutien des villes de Nice et de Cannes il donne l’occasion à tous les adeptes de la course à pied de s'élancer sur l'un des plus beaux parcours au monde, de Nice à Cannes à 95 % en bord de mer ! Pour cette nouvelle édition, les inscriptions sont déjà ouverte pour la distance marathon mais aussi pour le 20 km ou le 2x21 km (les inscriptions pour la formule en relais ouvriront dans quelques jours) sur le site officiel de l'événement : www.marathon06.com. Quelque 15.000 participants sont attendus (14.043 inscrits en 2023 avec 26 % de participation féminine sur la distance marathon).