31 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Marathon Nice-Cannes : plus de 20.000 coureurs engagés

2 minutes

Le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes revient le 9 novembre pour une 17ème édition. Un épreuve emblématique qui prend de plus en plus d’ampleur.

C'est le plus grand marathon de France après Paris. Le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes revient pour sa 17ème édition le 9 novembre. Les athlètes s’élanceront à 8 heures à partir de la Promenade des Anglais à Nice, avec un objectif : parcourir les 42,195 kilomètres qui les mèneront jusqu’à Cannes et son Palais des Festivals. Un parcours somptueux qui longe la côte méditerranéenne et traverse plusieurs communes comme Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins et Vallauris Golfe-Juan.

Cette année, plus de 20.000 coureurs se sont engagés sur l’ensemble des distances proposées dont plus de 12.000 sur la distance reine. Un marathon qui devient de plus en plus emblématique. Organisé par Azur Sport Organisation (ASO), il bénéficie du label Bronze des World Athletics Road Race Labels.

 

