Marathon Nice-Cannes : près de 22.000 participants !

Une participation record hier, dimanche, pour le 17e marathon des Alpes-Maritimes entre Nice et Cannes. Au total, entre les différentes courses, 21.700 coureurs se sont engagés dans ce marathon azuréen, devenu le plus important de France après celui de Paris. Chez les hommes, ce sont de nouveau les Kenyans qui se sont imposés. Sur le podium, trois Kenyans : le vainqueur Kiprop Dickson en 2h13’30”, le second Rugut Kipchumba (2h15’16’’) et le troisième Moses Kimulwo (2h17’37’’). Le premier Français, Laurent Yardin de Vannes Athlétisme se trouve en 4ème position et signe par ailleurs son record personnel (2h21’33’’). Même domination kényane chez les dames avec la victoire d’Irène Korir en 2h39. (Photo DR : Kiprop Dickson, le vainqueur de cette édition vient de franchir la ligne).

Cette édition a été endeuillée par le décès d’un participant qui a succombé suite à un arrêt cardio-respiratoire à une centaine de mètres de l’arrivée à Cannes. La victime, un homme de 32 ans originaire d’Alsace, venu spécialement pour la course, était pourtant un coureur aguerri. Selon les organisateurs, c’était un “coureur régulier” qui s’était préparé à l’épreuve durant toute l’année. C’est selon BFMTV, la deuxième fois que le marathon Nice-Cannes est marqué par la mort de l'un de ses participants. En 2015, un homme de 35 ans avait succombé à une crise cardiaque lors d'un relais organisé dans le cadre de cette course.

Quant à la prochaine édition, la 18ème, elle est déjà programmée le 8 novembre 2026. L’ouverture des inscriptions ne tardera d’ailleurs pas : ce sera le 13 novembre 2025 à 11 heures.