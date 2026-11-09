Marathon Nice-Cannes : Lemi Gerema et Manon Gras s’imposent sur la Croisette

L’Éthiopien a dominé la 18e édition en 2h13'27", tandis que la Française a signé une victoire remarquable chez les femmes. Le Niçois Julien Gueydon monte sur le podium.

Quelque 25 000 coureurs, dont environ 15 000 marathoniens, se sont élancés dimanche 8 novembre de la Promenade des Anglais pour la 18e édition du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, deuxième marathon de France après Paris. Vainqueur à Leiden en mai, l’Éthiopien Lemi Gerema s’est imposé en 2h13'27", après un premier semi-marathon couru sur des bases très rapides. La difficulté du cap d’Antibes lui a toutefois coûté du temps en seconde partie de course. Il reste loin de l’objectif annoncé la veille, "en 2h06/2h07", et le record de l’épreuve, détenu depuis 2018 par Milaw Abrha en 2h07'25", tient toujours. Gerema devance son compatriote Abdisa Saketa (2h18'37") et le Niçois Julien Gueydon (2h24'58"), qui retrouve devant son public la troisième place déjà obtenue en 2024.

Chez les femmes, la Française Manon Gras, surtout connue pour ses performances en trail, l’emporte en 2h41'02" et se classe 39e au scratch. Elle devance nettement la Britannique Hannah Ottewill (2h47'58") et une autre Française, Aline Camboulives (2h53'41"). Le record féminin reste détenu par l’Éthiopienne Zenebu Fikadu (2h28'15", en 2022). Retransmise pendant plus de trois heures sur France.tv et ICI Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette édition confirme l’attractivité d’un parcours couru à près de 95 % en bord de mer.