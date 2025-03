Marathon Nice-Cannes : près de 14.000 participants pour la 15ème édition

15ème anniversaire pour le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes ! Et une 15ème édition qui, depuis la fin de la crise Covid, s’annonce géante ce dimanche 5 novembre sur le littoral azuréen. Près de 14.000 marathoniens prendront le départ à 8 heures face au Théâtre de Verdure de Nice avec une arrivée peu après 10 heures pour les premiers devant l’Hôtel Martinez by Hyatt à Cannes (le record de 2018 est de 2 h,07 mn,25s par l’Ethiopien Milaw Abrha). De Nice à Cannes les attend un parcours fabuleux le long de la Méditerranée – de la promenade des Anglais jusqu’au boulevard de la Croisette, en passant par Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve Loubet, Antibes-Juan-Les-Pins et Vallauris-Golfe-Juan. Un parcours mythique.

Organisé par Azur Sport Organisation, en partenariat avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes ce 15ème Marathon Nice-Cannes est placé aussi sur un thème : courir en bleu ! Chaque participant pourra ainsi jouer le jeu et porter un vêtement ou un accessoire bleu le jour J !

Initié le 06/06/06 à l’occasion d’un concours d’idées, avec une première édition en novembre 2008, ce marathon azuréen est devenu l’un des plus importants de France et s’est solidement internationalisé ( 27 % de concurrents étrangers cette année venant de 79 pays avec notamment le Royaume-Uni, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, la Norvège, la Suède et autres nations scandinaves). Les 42 kilomètres 195 vont se courir selon plusieurs formats : classique, avec la totalité du parcours en individuel ; un relais deux fois 21 kilomètres (premier relais qui va de Nice à Antibes, deuxième relais qui va de Antibes à Cannes); des relais à la carte allant de 3 à 6 coureurs. Autant de formats mis en place pour assurer la plus large participation et qui sont tout particulièrement adaptés pour les entreprises du département.

A noter également pour cette édition, le renforcement des initiatives en faveur du respect de l’environnement (réduction des gobelets à usage unique, suppression des éponges sur le parcours et des emballages individuels, action zéro plastique, limitation du gaspillage alimentaire…). Quant au parcours, il sera très sécurisé cette année avec entre autres près de 400 intersections bloquées par véhicules ou blocs de béton, quelque 150 agents de sécurité privés en supplément du dispositif de sécurité de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie. Les automobilistes sont prévenus : la circulation ne sera pas facile dimanche matin sur le bord de mer...