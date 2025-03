Un marathon Nice-Cannes record avec près de 18.000 participants

Soleil pour la 16ème édition du marathon Nice-Cannes qui a tenu ses promesses hier dimanche. Comme cela était annoncé au vu des inscriptions, elle a battu tous ses records avec près de 18.000 participants dans ses différentes formules (10.000 pour le seul marathon de 42,195 km). Une course qui devient aussi de plus en plus internationale avec cette année 31% coureurs étrangers, de 94 pays, au départ de la Prom' de Nice. A noter également une participation féminine de plus en plus importante avec 30% de femmes. (Photo DR : le Kenyan David Kipeygo franchit la ligne d'arrivée en vainqueur à Cannes).

A l'arrivée, sur la Croisette devant l'hôtel Martinez, deux Kenyans qui ont survolé la course : David Kipeygo termine en 2h10'14" (ce n'est pas le record du Nice-Cannes qui met la barre à 2h07'25", mais son propre record, battu de 2 minutes) et Elijah Kemboi (2h16'30"). Mais sur le podium, un Français aussi : le Mentonnais Julien Gueydon (2h27'52"). Historique : c'est le premier Azuréen à monter sur le podium du marathon des Alpes-Maritimes !

Chez les dames, la favorite, la keyniane Mercy Kipkemoi l'a emporté en 2h41'08". Elle précède la française Bethan Male, membre du club Courir en Pays de Grasse, 2ème en 2h53’19" et la britannique Charlotte Knowles, 3ème en 2h56’03".

Le succès de ce marathon 2024 a évidemment conforté l'organisateur, Pascal Thirion, président d'Azur Sport Organisation qui a parlé "d'une édition idyllique courue dans des conditions extraordinaires" avec des paysages exceptionnels comme ceux de l'Estérel en approche de Cannes mis en valeur par une lumière incroyable. D'où un nouveau challenge pour l'an prochain : mettre la barre à 20.000 participants. Ce n'est pas encore le niveau de Paris (plus de 54.000 participants en avril 2024), mais cela renforce le Marathon des Alpes-Maritimes qui est déjà installé comme le deuxième de France.

Quant à la prochaine édition, elle aura lieu le 9 novembre 2025 avec des inscriptions qui seront déjà ouvertes dès jeudi 7 novembre 2024.