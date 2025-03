Marathon Nice-Cannes record : plus de 17.000 participants attendus

L’édition 2024 du Marathon Nice-Cannes, le 3 novembre prochain, bat tous les records. Alors que les inscriptions pour cette 16e édition sont complètes depuis plusieurs semaines, plus de 17.000 coureurs sont attendus au départ sur la Promenade des Anglais à Nice (contre 14.320 pour le précédent record en 2015 et 14.043 l’an dernier) ! A noter que les agents du Département des Alpes-Maritimes participent grandement à ce record avec près de 600 inscrits.

Organisé avec le concours du Département des Alpes-Maritimes et le soutien des villes de Nice et de Cannes, ce marathon azuréen donne l’occasion à tous les adeptes de la course à pied de s'élancer sur l'un des plus beaux parcours au monde, de Nice à Cannes à 95 % en bord de mer ! Pour cette édition 2024, les inscriptions ont été ouvertes pour la distance marathon mais aussi pour le 20 km ou le 2x21 km.

Quant aux inscriptions pour la 17ème édition (le 9 novembre 2025) elles ouvriront le 7 novembre prochain sur le site officiel de l’épreuve : www.marathon06.com.